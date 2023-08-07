Başkan İlmek, mesaiye Beyaz Masa'da başladı

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yeni haftanın ilk mesai gününde vatandaşların sorun, görüş ve taleplerini ilettiği Beyaz Masa’da güne başladı. Telefon aramalarına bakan ve whatsaap ihbar hattına gelen bilgileri değerlendiren Başkan İlmek’i telefonun ucunda duyan vatandaşlar hem şaşırdı hem de memnuniyetlerini ifade etti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açıklamada “ Halkın istek ve taleplerini rahatlıkla iletebilmesi için kurduğumuz Beyaz Masa, vatandaşların gönül rahatlığıyla başvurabileceği bir merkez. Her konuda taleplerin alındığı bu merkezde istek ve talepler anında ilgili birimlere gönderilmektedir. Yerinde inceleme yaparak çözüme kavuşturduğumuz konularda memnuniyet kalitemiz yüzde 90’larda. Özellikle parke, başıboş köpek, temizlik gibi şikâyetlerin yapıldığı Beyaz Masa’ya 2023 Ağustos itibariyle 214 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 184’ü çözüme kavuşturuldu. Diğerleri üzerinde de çalışıyoruz. Bugünde mesaiye Beyaz Masa’da başladım. Telefonla yapılan aramalara cevap verdim. Whatsapp ihbarlarını inceledim. Telefonun diğer ucunda benimle görüşen vatandaşlar hem şaşırdı hem de memnun oldu. Halkımızın mutluluğu için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.