  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan İlmek, 'Muhtarlarımız Kayseri'nin bir numarası'

Başkan İlmek, 'Muhtarlarımız Kayseri'nin bir numarası'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, muhtarlarla bir araya geldiği programda 'Hizmet götürürken, hizmet yaparken hiçbir muhtarımızı bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Bizim muhtarlarımız Kayseri'nin bir numarası' dedi.

Başkan İlmek, 'Muhtarlarımız Kayseri'nin bir numarası'

İncesu’da mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek görüş ve talepler dinlendi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise hizmetin her mahalleye eşit şekilde ulaştığını vurguladı. Başkan İlmek, “Hizmet götürürken, hizmet yaparken hiçbir muhtarımızı bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Bizim muhtarlarımız Kayseri’nin bir numarası” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
29 Ekim'de Erciyes Dağı'na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
29 Ekim’de Erciyes Dağı’na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
Yamula'da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Yamula’da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle 'Kızılay Butik' açılıyor‬
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle “Kızılay Butik” açılıyor‬
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!