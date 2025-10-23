Başkan İlmek, 'Muhtarlarımız Kayseri'nin bir numarası'

İncesu’da mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek görüş ve talepler dinlendi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise hizmetin her mahalleye eşit şekilde ulaştığını vurguladı. Başkan İlmek, “Hizmet götürürken, hizmet yaparken hiçbir muhtarımızı bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Bizim muhtarlarımız Kayseri’nin bir numarası” ifadelerini kullandı.