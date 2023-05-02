Başkan İlmek’ten depremde enkaz kaldıran işçilere plaket

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Belediye Kademe binasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yemek verdi. Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri başta olmak üzere tüm Belediye işçilerinin katıldığı programda konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “ Göreve geldiğim günden itibaren çalışma arkadaşlarımızın ekonomik şartlarının en iyi şekilde olması için elimden geleni yapıyorum. Sizlerin refahı, huzuru ve mutluluğunun çalışmalarına yansıdığına inanıyorum. Hiçbir mesai arkadaşımın işe gelirken ayaklarının geri geri gitmemesi için, aile ortamı içinde sorumluluk anlayışıyla bir çalışma ortamı oluşturduğuma inanıyorum. İlçemizde soğuk-sıcak, gece-gündüz demeden gayret gösteren sizler, evlerinize götürdüğünüz helal ekmekle ailelerinizi geçindirmenin mutluluğunu yaşıyor, bizlere de bu mutluluğu yaşatıyorsunuz. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde bölgeye giderek arama-kurtarma, enkaz kaldırma, insani yardım konularında gayret gösteren tüm personelimize teşekkür ederim. Sizlerin her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte yoğun bir mesai dönemine gireceğiz. Sizlere güvenim sonsuz. Vatandaşlarımız talep ve ihtiyaçlarını en kısa sürede gidereceğiz. Halkımız bize, biz halkımıza güveniyoruz” dedi.

Başkan İlmek, konuşmalarının ardından deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan personele plaket takdim etti.