Başkan İlmek: “Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz”

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi’de misafir olduğu festivalden memnun olduğunu dile getirerek İncesu’da tespit ettikleri eksiklerin bu sezon tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan İlmek, “Tam konser havası var, vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Geçen yıl üzüm festivalinde Zara İncesu’da misafirimizdi. 250 bin metrekare parke döşememiz devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız, sosyal tesis yapımı devam ediyor. Bugüne kadar tespit ettiğimiz ne kadar eksik varsa bu sezonda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.