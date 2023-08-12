Başkan İlmek: 'Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz'

 Develi'de 39'uncu Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalleri kapsamında konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İncesu'da da tespit edilen eksiklerin bu sezon içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

PAYLAŞ
  • 12.08.2023 13:05
  • Güncelleme: 12.08.2023 13:05
Başkan İlmek: 'Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz'

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi’de misafir olduğu festivalden memnun olduğunu dile getirerek İncesu’da tespit ettikleri eksiklerin bu sezon tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan İlmek, “Tam konser havası var, vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Geçen yıl üzüm festivalinde Zara İncesu’da misafirimizdi. 250 bin metrekare parke döşememiz devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız, sosyal tesis yapımı devam ediyor. Bugüne kadar tespit ettiğimiz ne kadar eksik varsa bu sezonda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: 'Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım'

Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: “Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım”

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı

Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı

Kayserispor'a para dopingi

Kayserispor'a para dopingi

Başkan İlmek: 'Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz'

Başkan İlmek: “Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz”

Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

6
Yazıbağları'nda korkutan yangın

Yazıbağları’nda korkutan yangın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

DAHA FAZLA
Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu

Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu

Kayseri'nin yetiştirdiği siyasetçiler

Kayseri’nin yetiştirdiği siyasetçiler

Kayserispor ile Galatasaray 55. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 55. randevuda

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü