Başkan İlmek: 'Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz'
Develi'de 39'uncu Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalleri kapsamında konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İncesu'da da tespit edilen eksiklerin bu sezon içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
- 12.08.2023 13:05
- Güncelleme: 12.08.2023 13:05
Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi’de misafir olduğu festivalden memnun olduğunu dile getirerek İncesu’da tespit ettikleri eksiklerin bu sezon tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan İlmek, “Tam konser havası var, vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Geçen yıl üzüm festivalinde Zara İncesu’da misafirimizdi. 250 bin metrekare parke döşememiz devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız, sosyal tesis yapımı devam ediyor. Bugüne kadar tespit ettiğimiz ne kadar eksik varsa bu sezonda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.