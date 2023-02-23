Başkan İlmek: Üç belediye olarak bölgedeki yaraları saracağız

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine enkaz kaldırma görevine görevlendirilen İncesu, Hacılar ve Develi Belediyesi ekipleri Ericek Mahallesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

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  • 23.02.2023 13:38
  • Güncelleme: 23.02.2023 13:38
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Başkan İlmek: Üç belediye olarak bölgedeki yaraları saracağız

Bölgeye giden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Belediyesi olarak 11 iş makinesi 15 personelin çalıştığı bölgede mahalle halkı ile görüşerek yaraların el birliği ile sarılacağını söyledi.
İncesu, Develi ve Hacılar Belediyesi depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe merkezi ve köylerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, oluşturulan koordinasyon neticesinde yeni görev alanları olan Ericek mahallesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Deprem bölgesinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının ilk gününde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, çalışma yapan ekipleri yalnız bırakmadı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan üç başkan, daha sonra Ericek mahallesinde enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Bölge halkını ziyaret eden ve isteklerini dinleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Aldığımız talimat sonrası ekiplerimiz Göksun ilçemize geldi. Depremin yaşandığı ilçemizin köylerinde oluşan enkazları kaldırmaya başladık. İncesu Belediyemizle birlikte Hacılar ve Develi Belediyelerimizin kıymetli başkanları ve ekipleri sahada çalışıyor. Buranın ihyası ve inşası konusunda elimizden geleni yapacağız. Yaraları hep birlikte saracağız. Gün birlik ve beraberlik günü. Bunu da üç belediye olarak hakkıyla yerine getireceğiz” dedi.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Elbistan’a koordinasyon için görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i de ziyaret etti.

1ha

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