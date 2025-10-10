  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan İlmek ve Kaymakam Karakaş, mahalle halkı ile bir araya geldi

Başkan İlmek ve Kaymakam Karakaş, mahalle halkı ile bir araya geldi

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş mahalle halkı ile bölgede yapılacak imam evi, kuran kursu ve diğer çalışmalarla ilgili istişare ziyareti yaptı.

Başkan İlmek ve Kaymakam Karakaş, mahalle halkı ile bir araya geldi

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu  Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Bahçelievler Mahallesi İstasyon mevkiinde cuma namazı kılıp mahalle halkı ile bölgede yapılacak imam evi, kuran kursu ve diğer çalışmalarla ilgili istişare ziyareti yaptı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO’da Ele Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!