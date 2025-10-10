Başkan İlmek ve Kaymakam Karakaş, mahalle halkı ile bir araya geldi
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş mahalle halkı ile bölgede yapılacak imam evi, kuran kursu ve diğer çalışmalarla ilgili istişare ziyareti yaptı.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Bahçelievler Mahallesi İstasyon mevkiinde cuma namazı kılıp mahalle halkı ile bölgede yapılacak imam evi, kuran kursu ve diğer çalışmalarla ilgili istişare ziyareti yaptı.