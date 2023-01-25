Başkan İlmek yatırımları inceledi

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçede 3 farklı yatırımın aynı anda yapılmaya başladığını belirterek, kademe binası inşaatı, Bahçesaray sosyal tesisi inşaatı ve içerisinde mini terminal, 8 dükkân, yufka üretim yeri ve mescit alanlarının bulunacağı tesis inşaat alanında inceleme yaptı.

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  • 25.01.2023 15:53
  • Güncelleme: 25.01.2023 15:53
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Başkan İlmek yatırımları inceledi

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Hamit Korkmaz ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeye yapılan 2023 yatırım alanlarında inceleme yaptı. Belediye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılacağı kademe binası inşaatı, Bahçesaray mahallesine yapılan Sosyal Tesis İnşaatı ve Adana yolu kenarına yapılacak içerisinde mini terminal, 8 dükkân, yufka üretimi tesisi, mescit alanlarının olacağı tesis inşaat alanında inceleme yaptı. 

Projeler konusunda Fen İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan İlmek yaptığı açıklamada “ İncesu Belediyesi olarak 2022’de gösterdiğimiz gayretli çalışması 2023 yılında da sürdürmek istiyoruz. İhale ettiğimiz üç yatırımızın üçünde de çalışmalar başladı. Amacımız ilçemize gerekli olan her yatırımı sağlamak. Belediyemize ait araçlarımızı bakımı onarımı sanayide yapılıyordu. Şimdi kademe binası kurarak sanayide yaptırdığımız birçok bakım ve onarımı kendi personelimizle yapacağız. Böylelikle işgücümüzü daha fazla kullanacağız. Yine yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Bahçesaray bölgemizde halkımızın cenaze, düğün gibi merasimlerinde kullanabileceği sosyal tesis alanını hayata geçiriyoruz. Son olarak Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi ortaklığı ile içerisinde yufka üretim tesisi, mini terminal, dükkânlar ve daha birçok işletmenin yer alacağı tesis binamızın inşaatına başlıyoruz. Bu üç yatırım ilçemize hayırlı olsun. Ay sonunda da spor ve sosyal yaşam merkezini ihale edeceğiz” dedi.

1ha

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