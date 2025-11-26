Başkan İncetoprak 'Tüm üyelerimizle birlik içinde yolumuza devam edeceğiz'

Yeni dönemde Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı seçilen Adnan İncetoprak, bugün gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan İncetoprak; “Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğimizde bugün gerçekleştirilen devir teslim töreni ile yeni döneme resmî olarak başlamış bulunuyoruz. Önceki dönem başkanımız Sayın Cemal Demircioğlu’na ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine, derneğimize sundukları emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cumartesi günü gerçekleşen genel kurulumuzda 433 üyemizin 401’inin katılım göstermesiyle güçlü bir birlik ve dayanışma örneği sergilenmiştir. Bu süreçte aday olarak yer alan Sayın Refik Karakuzay’a da demokratik sürece katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Seçim artık geride kalmış olup, oy veren vermeyen ayrımı olmaksızın tüm üyelerimizle birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemin derneğimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor; ortak mesleğimiz ve ortak geleceğimiz için birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyorum.

Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.