Başkan Karaoğlan, 'Taksilerin adının kötüye çıkması, TÜRSAB'ın denetim yapmamasından kaynaklanıyor'

Kayseri Havalimanı Kooperatif Başkanı Necmettin Karaoğlan, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinde Türkiye’nin Hindistan'ı geçerek 1’inci olması hakkında konuştu. Başkan Karaoğlan, TÜRSAB’ın yeterli denetim yapmadığını, beş parmağın beşinin de bir olmadığını söyleyerek, “Havalimanlarında tek taksiciler yok. Orada TÜRSAB kayıtlı siyah araçlar, kimi zaman taksilerin olmadığı yerlerde kendilerini taksici gibi tanıtıp yolcuları rezervasyonsuz, UTS kaydı olmadan alıp götürebiliyorlar. Mesela bizim kendi havalimanımız, Kayseri Havalimanı olarak baz alayım, gelen yolcu kısmının önünde bizim bir fiyatımız vardır. Burada gideceği yerin Türkçesi de yazar, yabancı dili de yazar. Gideceği noktayı bilirler. Ara sırada yolcular mesela buradan Uber tarzı bir uygulama içeride kullanıyorlar, onda da zaten öyle bir şeyler olmaz. Ama TÜRSAB belgeli araçların, yabancı turistler yurt dışında da Uber tarzı taksi gibi onları kullandı. Zannedersiniz ki onları taksi olarak lanse ediyorlar. TÜRSAB belgeli neye tutturdular onu götürüyorlar. Mesela o da neyden kaynaklanıyor? Adam Göreme’den havalimanına yolcusunu getiriyor. Oradan rezervasyonu olmayan yolcuyu bulduğunda UTS kaydı girmeden, 10 euro, 20 euro, 30 euro, bu sefer de güzergahına başka yolcuları da aldığı zaman bir dolmuş vaziyeti gibi gidiyor. Buradaki en büyük sorun bence taksilerin adının havalimanlarında kötüye çıkmasının sebebi TÜRSAB’ın denetiminin yapılmamasından kaynaklanıyor. Yani burada taksicinin yanlış olanları vardır. Çünkü beş parmağın beşi bir değil. Ama taksicileri bu şekilde havalimanları bazında dünyada küçük düşürecek şey; tamamen TÜRSAB’ın denetimi yapmamasından kaynaklanıyor. TÜRSAB bu denetimleri yapsa taksi müşterisi taksiye biner, TÜRSAB’ın müşterisi TÜRSAB’ın kendisine biner. Bu tür sıkıntılar olmaz, hem turizm zarar görmez hem de Türkiye zarar görmez. Eğer taksiciler bunu yapıyorsa ki, onu yapan kendi ekmeğine bıçak vurmuş demektir. Çünkü turizm bacasız sanayi demektir. Biz buradan turistleri ne kadar memnun edersek hem ülkemize hem kendimize bir gelir elde etmiş oluruz. Yapılması gereken en güzel şey denetim, denetim, denetim, denetim, denetim” şeklinde konuştu.