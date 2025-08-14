Başkan Keser, 'Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır'

Sağlık-Sen üyesi kamu personelleri Şehir Hastanesi Başhekimlik binası önünde basın açıklamasında bulundu. Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, burada yaptığı konuşmada, kamu işvereninin toplu iş sözleşmesi için teklif vermesi gerektiğini belirtti.

Başkan Hakan Keser, “Bugün, 8 Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu işvereninin sunduğu teklife karşı ortak irademizi, sesimizi ve kararlığımızı göstermek için buradayız. Sorunların masada çözülmesi imkan varken, Kamu işvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi, kamu görevlilerine emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur bırakmıştır. Bildiğiniz üzere, Kamu işvereni, 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisinde bulunmuştur. Bu teklif, memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz bir tekliftir. Bu teklif kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Bu teklif, refah payını yok saymaktadır. Taban aylığa zam öngörmemektedir. Gelirde adaleti sağlamamaktadır. Emekli ve emekçiyi koruyan bir anlayış taşımamaktadır. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde, yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi, kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen öneridir. Bu teklif memurun emeğini değersizleştiren, yılların birikimini yok sayan, çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır. Yükselen enflasyon, artan pazar fiyatları, geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız, bu teklife yansımamıştır. Kamu işvereni, 7’nci dönem Toplu Sözleşmedeki hatasını maalesef tekrar etmektedir. Bizim kaybedecek 2 yılımız daha yok. Tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurullarının, mali disiplin politikalarının mağduru olmak istemiyoruz. Sağlık-Sen olarak Kamu işveren heyetine yapmış olduğumuz teklifler 11 aylık bir çalışmanın bir çıktısıdır. Sahanın masaya yansımasıdır, çarşı-pazarın-mutfağın görüntüsüdür. Hissedilen enflasyonun, memurun cüzdanının röntgenidir! Hekimin emeğidir, hemşirenin özverisidir, paramediğin fedakarlığıdır. Ancak; Kamu işveren heyeti, acilde çalışan hemşirenin sesini duymamıştır! Kamu işveren heyeti, yoğun bakımdaki hemşireyi görmezden gelmiştir. Doğum salonundaki ebeyi yok saymıştır! Teklif edilen rakamların çarşı pazarla alakası yoktur. Sürecin başından beri söylediğimiz bir şey vardı; rakamların adil olması, tekliflerin hakkaniyetli olması! Ama görüyoruz ki; teklif edilen rakamlar, bozulan iş barışının ateşini körüklemekten öteye gitmeyecektir” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi için sendika adına teklifini kamuoyuyla paylaşan Keser, “Memur-Sen olarak teklifimiz nettir. 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10 refah payı + 10 bin TL taban aylık artışı + yüzde 25 oranında zam, ikinci 6 ay yüzde 20 oranında zam, 2027 yılı için ilk 6 ay 7.500 TL taban aylık artışı + yüzde 20 oranında zam, ikinci 6 ay yüzde 15 oranında zam refah payı istedik. Çünkü geçmiş kayıplarımız telafi edilmeli. Taban aylığa zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki denge yeniden kurulmalı. Oransal zam istedik, çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezilmemeli. Bunlara ek olarak; Nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışma tazminatının verilmesini, ek ödemelerin artırılmasını, sosyal hizmetlerde nöbet ücretleri ve ek ders ücretlerinin artırılmasını, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinin artırılmasını, hekime, hemşireye, ebeye özel görev kıyafeti verilmesini, ilave bir derece verilmesini, birinci dereceye düşmüş tüm çalışanlara 3600 ek gösterge getirilmesini, hekimlerin 4200 olan ek göstergelerinin 7200'e yükseltilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldılmasını, bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteğinin hayata geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, seyyanen ödemenin ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılmasını, 4688 sayılı Kanun'un revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken memurun da refahı büyümelidir. 8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır,. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Milli gelir artarken, kamu emekçisinin yaşam standardı da yükselmelidir. Toplu sözleşme masası, adaleti tesis edecek ve eşitliği sağlayacak güçtedir. Süre giderek daralıyor. Kamu işvereni, daha fazla zaman kaybetmeden, çalışma barışını sağlayacak, müzakereye uygun, adil ve gerçekçi bir teklifi masaya sunmalıdır. Bizler, emekten gelen gücümüzü sahaya yansıtmakta kararlıyız. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Son sözümüz şudur: adil, acil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz. Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır” ifadelerini kullandı.