Başkan Keskin, tutuklanan vandallara sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanması sebebiyle Türkiye’nin birçok bölgesinde yürüyüşler gerçekleştirildi. Kayseri’de yapılan yürüyüşlerde ise gözaltına alınarak tutuklanan kişilerin aileleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer ile CHP il binasında bir araya geldi. Parti Binasında açıklamalarda bulunan Başkan Keskin: “Son günlerde yaşanan olumsuzluklar karşısında haklı olarak tepkisini göstermek isteyen gençlerimiz, tutuklanan gençlerimiz, gözaltına alınan gençlerimiz ve devamda ifadeye çağırılan, arkadaşlarımız için buradayız. Bir süredir ülkemizde adaletsizliğin, hukuksuzluğun had safhaya geldiği ve artık insanların tepkilerini dışarıda gösterme gereği duyduğu bir ortamla karşı karşıyayız. Eğer bir insan yapılan bir haksızlığa karşı tepkisini göstermiyorsa, başka insanların sorumluluklarını üzerine almıyorsa, o insanca ve onurlu yaşamanın bir anlamı kalmamış oluyor. İnsanlar tepkilerini, seslerini, haksızlık karşısındaki düşüncelerini yasal çerçevelerde gösterdiği sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Ama maalesef, adalet kavramı kalmadığı gibi, yasal gösterdiğiniz tepkiler de maalesef çok farklı algılanmaya ve susturulmaya, bastırılmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Tutuklanan gençlerin ailesiyle bir araya gelen Başkan Keskin şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla başlayan, arkasından tutuklamalarla devam eden ve son dönemlerdeki hukuksuzluğun has safhaya çıkması karşısında insanlarımız tepkiler gösterdiler. Bizler de sokaktaydık. Haklı olan tepkimiz maalesef bastırılmaya çalışıldı ve korku oluşturulması üzerine de tutuklamalar ve gözaltılar devam etti. Şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir gencimizin burnunun kanamasını, hiçbir emniyet mensubunun parmağına taş gelmesini, hiçbir kamu binasına taş gelmesini, herhangi bir olumsuzluğu hiç kimse onaylamadı. Biz de onaylamadık. Sokağa çıkan gençlerimiz de zaten bu düşüncede değil. Evet bazen provakatif eylemler yapanlar olabiliyor ama sağ duyulu gençlerimiz çok. Haksız yapılan tutuklamalara sonuna kadar protesto ediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da hem hukuki anlamda, her konuda da biz o gençlerimizin o haklı tepkilerini göstererek haksızca tutuklanan ve gözaltına alınan insanlarımızın yanında olduğumuzu net olarak belirtmek istiyorum. Ve dediğim gibi bunların da en kısa sürede tekrar adaletin yerine gelmesiyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Olayların başladığı ilk günden itibaren il örgütümüz olarak, ilçe örgütlerimiz olarak, yöneticiler olarak olabildiği kadar sağ duyulu davranmaya çalıştık. Ama dediğim gibi bizim de onaylamadığımız sonuçlar çıktı ortaya. Avukat arkadaşlarımız o gözaltı süresinde olduğu sürede sabahlara kadar arkadaşlarımızın yanındaydı. Biz de gerekli görüşmelerimizi hepsini yapmaya çalıştık ama şunu çok net görüyorum. Talimatla yapılan bir eylemle karşı karşıyayız. Yani yukarıdan tamamen gözdağı vermek üzerine alınıp tutuklanması, alınıp gözaltı alması ve korkutulması verilen bir talimat olduğuna iyice emin olduk. Bu anlamda bu hukuksuzluğun karşısındaki mücadelemiz devam edecektir.”