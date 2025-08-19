Başkan Koç: 'Dadaloğlu Şenlikleri bizim Tomarza'mızın birliğinin, dirliğinin sembolü haline geldi'

Tomarza'da 9-10 Ağustos tarihinde 31'inci Ulusal, 21'inci Uluslararası Dadaloğlu şenlikleri gerçeklemişti. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Dadaloğlu şenliklerinin Tomarza'nın birliğinin ve dirliğinin sembolü haline geldiğini belirtti. Başkan Koç, "31'inci Ulusal, 21'inci Uluslararası Dadaloğlu Şenliklerimizi 9-10 Ağustos'ta yaptık. Dadaloğlu Şenlikleri her zamankinden daha heyecanlı, daha kalabalıktı. Geçen jandarma rakamlarımız bizim 14 bindi. Bu seferki 20 binin üzerinde olduğunu söylüyor, jandarmanın kendi tuttuğu rakamlar bunlar. Avşar kültürünü tanıtmak, misafirperverliğini göstermek adına yaptığımız bir çalışmaydı. Hem o bölgedeki Tufanbeyli'den Sarız'a, Pınarbaşı'na kadar olan o çizgide bulunan hemşehrilerimiz mutlu oldular. Bir kaynaşma sağladık. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirdik. Hem de tanışma sağladık. Biliyorsunuz, nesil değiştikçe gençler birbirini tanımıyorlar. Amcazade çocukları bile birbirinden uzaklaşı yorlar. Bu vesileyle de bölgemizin tekrar kaynaşmasına, birliğine katkısı olduğunu düşünüyorum. çok da heyecanlı geçti. Halkımız, bütün köylerimiz bu Avşar şenliği ama inanın Türkmenler için de artık sahiplenilmiş durumda. Dadaloğlu Şenlikleri bizim Tomarza'mızın birliğinin, dirliğinin sembolü haline geldi. Türkmen'iyle, Avşar'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hepimizin ortak çatısı altında buluşacağımız, birleşeceğimiz bir sembolümüz oldu. Bu sene biraz çetrefilli geçti, biliyorsunuz. Küçük, kısa dar çekişmelerin altında kalmadan, basit işlerle uğraşmadan şenliğimize sahip çıktık. Önümüzdeki yıl da yine Ağustos'un üçüncü haftası, Cumartesi, Pazar gününe denk gelen günde Dadaloğlu Şenliklerimizin 32'üncü Ulusal, 22'inci Uluslararası şenliğimizi yine yapacağız. Tüm şimdiden müjdeyi tüm hemşehrilerime veriyorum" ifadelerini kullandı.