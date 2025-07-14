Başkan Koç'tan Dadaloğlu Şenlik çağrısı

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Büyükşehir Belediye Temmuz ayı Meclis Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 9-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dadaloğlu Şenliklerine vatandaşları davet etti.

Şenlikler hakkında bilgiler veren Başkan Osman Koç, “21’nci uluslararası, 31’nci ulusal Dadaloğlu Şenliklerimizi 9 ve 10 Ağustos günü hep birlikte yapacağız inşallah. Şimdi bu yıl cumartesi günü başlıyor. Normalde daha önceleri bir seminer düzenlenirdi. Onu tören alanında yapalım istedik. Bunu daha önce çok etkin, yetkin dostlarımız vardı onlarla da konuştuk bu tecrübeli insanlarla. Halktan kopuk dışarıda, konferans salonlarında bir anlamı yok dediler. Vatandaşımızın arasında Dadaloğlu'nu anlatan, Dadaloğlu'nun kişiliğini o günkü verdiği yaptığı mücadeleyi, şair tarafını anlatan bir konferansvari bir şenlik olacak. Dadaloğlu'nu anlatacağımız bir girişle başlayacağız. Cumartesi günü özellikle bu konularla geçecek ilgili, yetkili çeşitli arkadaşlarımıza bu seminervari aralarına şarkı türkü de ekleyerek devam edeceğiz. Asıl günümüz Pazar günü 10 Ağustos saat 11’de şenliklerimiz başlayacak. Bizim bölgemizde anıt ziyaretimizle başlayacak. Tören alanına intikal, saygı duruşu, İstiklal Marşı, ardından da gala dediğimiz program başlayacak. Sürpriz sanatçılarımız var her zaman olduğu gibi” diye konuştu.

Şenliklere vatandaşları davet eden Başkan Koç, “Burada aslolan şu; birliğimizi, beraberliğimizi, bölgemizin kenetlendiğini tüm herkese, dosta, düşmana göstermek. Dadaloğlu bizim çatımız, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Kürtüyle biz de bu yapıların hepsi var Avşarıyla hepimiz bir arada aynı çatı altında buluşuyoruz. Bu ortak birlikteliğimizi orada paylaşıyoruz. Kültür alışverişi bu. Dadaloğlu aynı zamanda bir Avşar kültürünün temsilcisi zaten. Orada yansıtmaya çalışacağız. Bir teması olsun istiyoruz. Bu temayı da bu şenliklerde yansıtmaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, şenliklerimiz 9-10 Ağustos’ta tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Tüm Kayserili, bizi dinleyen herkesi bekliyorum oraya. Çok güzel bir etkinlik olacak inşallah” ifadelerini kullandı.