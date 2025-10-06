Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Koşar, 'Barış kadınla mümkündür'

Gazze’de başlayan zulmün yıl dönümünde 81 ilde Gazze İçin Sessiz Çığlık programı düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı Cumhuriyet Meydanından başlayarak el ele zincir oluşturdu ve sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar, “Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu; İşte bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz; “Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum" diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nun dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı: “Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.” Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız unvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir; bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye’den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze’nin en gür çığlığı olacaktır” diye konuştu.