Başkan Koşar, “İmkanlar gelişti ama toplumlar birbirinden koptu”

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar dijital bağımlılıktan kopamadıklarını belirterek, “Toplum olarak bunlardan sorumluyuz en çok da anne babalar olarak sorumluyuz. İmkansızlıklar içerisinde bir arada aynı sofrada oturan aileler, şu an da o kadar güzel imkanlar içerisinde herkes kendi odasında ayrı dünyasında yaşıyor. Evlatlarımız bilgisayar, telefon ve tabletlerle vakit geçirdiği için aile kavramını yitiriyorlar” dedi.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Geleceğe Mektuplar’ programına konuk olarak moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Başkan Koşar, çocukların dijital bağımlılığın içerisinde ayrı dünyalar yaşadıklarını belirterek, “Eskiden imkanlar çok azdı, imkansızlıklar vardı ama biz hep beraber oturup sohbetler ediyorduk, beraber vakit geçiriyorduk. Çocuklarımızla bir araya geliyorduk, belki bir pikniğe gittiğimizde o güzellikleri izlerken bambaşka alemlere gidiyorduk, bulutları daha çok izliyorduk, çiçeklere daha çok bakıyorduk. Ama şimdi imkanlar çok fazla. Artık her şeye ulaşmak çok kolay. Biz gezmek görmek istediğimiz en uzak mesafeye bile arabamıza atlayıp gidiyoruz, geziyoruz, geliyoruz. Ama biz gittiğimiz yerlerde de dijital bağımlılıktan kopamıyoruz. İmkanlar çok ama biz birbirimizden koptuk. Bu manada bir şeyler iyi gitmiyor gibi geliyor bana. Toplum olarak bunlardan sorumluyuz en çok da anne babalar olarak sorumluyuz. İmkansızlıklar içerisinde bir arada aynı sofrada oturan aileler, şu an da o kadar güzel imkanlar içerisinde herkes kendi odasında ayrı dünyasında yaşıyor. Evlatlarımız bilgisayar, telefon ve tabletlerle vakit geçirdiği için aile kavramını yitiriyorlar” dedi.