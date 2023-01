Başkan Mehmet Cabbar: 'Develi'yi daha iyiye taşımak için görevimizin son gününe kadar çalışacağız'

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi’yi daha iyiye taşımak için görevimizin son gününe kadar çalışacağız” dedi.

Dernekte düzenlenen programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve dernek üyeleri katıldı. Dernek faaliyetleri konusunda açıklama yapan Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, “Derneğimiz 2004 yılında kurulmuş bir hemşehri Derneğidir. İlk kurulduğunda 500 üyeye sahip olan derneğimiz şu an için Kayseri merkezde yaşayan 75 bin, Develi merkez ve köylerde de 75 bin olmak üzere toplam 150 bin Develili hemşehrimize ulaşmak adına Develimizin tarihi, kültürel, gastronomi, tarım ve hayvancılık, ticaret ve diğer kültürel varlıklarını, zenginliklerini tanıtmak için faaliyetlerini her geçen gün artırarak devam ettirmektedir. Kayseri’de yaşayan, ekonomik ve sosyal yönden durumu iyi olmayan hemşehrilerimize yardımlarda bulunmak, her sene Ramazan ayında yardım paketleri dağıtmak, Ramazan aylarında geleneksel iftar programları düzenlemek, her yıl geleneksel hale gelmiş "Aşık Seyrani’nin Bestelenmiş Şiirlerinden Türkü Dinletisi" programını gerçekleştirmek, 15 günde bir dernek merkezinde konusunda uzman akademisyenlerimiz tarafından üyelerimizi bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek gibi faaliyetleri yürüten derneğimiz, Cuma günleri hariç haftanın 6 günü açık tutulmaktadır. Develi merkez ve köyler ile beraber 150 bin kişiye yakın nüfusa sahip bir ilçenin Kayseri’deki Sivil Toplum Örgütü görevini üstlenmek bizlere ağır sorumluluklar yüklemektedir. Derneğimiz Kayseri’de yaşayan Develili hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birbirinden haberdar olmasını sağlamak, iyi günde mutluluklarını kötü günde sıkıntı ve kederlerini paylaşmak, Develimizin tarihi, kültürel, gastronomi, tarım, hayvancılık, ticaret ve diğer kültürel varlıklarını ve zenginliklerini tanıtmak amacıyla kurularak faaliyetlerini bu yönde sürdürmektedir. Kayseri’deki Develi lobisini oluşturmak amacıyla da siyasi olarak herkese eşit mesafede durmuş, Develi’nin değerlerine parti gözetmeksizin sahip çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir. Derneğimiz, dürüst, memleket sevgisi olan, aidiyet duygusunun ve birlikteliğin ön planda olduğu bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu yönüyle de Kayseri’de kurulu bulunan STK’lar içerisinde çalışmaları ve faaliyetleri ile örnek olmaktadır” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da ilçede yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Burada kıymetli hemşehrilerimizi hep beraber görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımız yapılan faaliyetlerden bahsetti ama aslında Develimizle alakalı görünmeyen faaliyetlerde bizlere de destekler verdiler. Bizim buradaki bir gücümüz ve dayanağımız gibi hissediyoruz. O yüzden burada bulunan tüm kardeşlerimizin ve kaymakamımızın çok emekleri var hem bizim hem de Develimizin üzerinde. İnşallah bundan sonra da birlik, beraberlik ruhuyla yine Develimize neler yapabiliriz diye gayret etmeye devam edeceğiz. Bizim Develi için çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi ikinci meydan projemiz olan meydanımızın hemen yanında şu anda taksi durakları olarak kullandığımız Seyrani İlkokulu’nun önündeki 6 bin metrekarelik alanda ikinci meydanımız yapılacak. İhalesine çıkılan buydu. İnşallah altında otoparkıyla, üstünde de çok güzel nezih alanlarıyla Develimize yakışan bir meydan yapacağız. Bu ay içerisinde ikinci çıkılan ihale de şehir dışındaki terminalimiz. Biliyorsunuz yerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh ağabey satın almıştı büyükşehir olarak. Şu anda onun da ihalesine çıkıldı. İnşallah o da bu sene başlayıp sezon sonu bittiğinde Develimizin bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. Son olarak benim de hayati derecede önemsediğim kentsel dönüşüm projemiz var. Burada da yılbaşına kadar Memduh ağabeyimizin ekipleri bize destek oldular. Hak sahipleriyle sözleşmelerimiz yüzde 67’lere geldi. İnşallah 75’e ulaştığımızda ihaleye çıkma ve inşaatı yapma durumumuz meydana geliyor. Dolayısıyla benim de Develi adına çok önemsediğim bir proje. Develimizi daha güzele, daha iyiye taşımak adına görevimizin son gününe kadar çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Böyle bir ortamı hazırladığınız için başta dernek başkanımıza, yönetime ve katılanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ise, “Başkanım da ifade etti, yerel yönetimlerin vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her türlü hususta hizmet üretmesi gerekiyor. Biz de merkez teşkilatının taşra birimleri olarak, devletin temsilinde istiyoruz ki bulunduğumuz yerlerde vatandaşımızın ve ilçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına bizim de hat safhada katkılarımız olsun. Vatandaşımızla hemhal olmaya çalışıyoruz. En uzak mahallemizden en yakın mahallelerimizde yaşayan her türlü vatandaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Hep birlikte olmalıyız ki ilçemizi gerçekten istediğimiz noktalara taşıyabilelim. Bunun derdindeyiz ve gidene kadar da bu böyle olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı İsmail Arslan tarafından Başkan Mehmet Cabbar’a ve Kaymakam Mehmet Tunç’a teşekkür plaketi takdim edildi.