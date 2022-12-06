Başkan Mehmet Cabbar'dan Şahmelik Mahallesi'ne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kırsal mahallelere ziyaret çerçevesinde Şahmelik Mahallesi'ni ziyaret etti.

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  • 06.12.2022 18:01
  • Güncelleme: 06.12.2022 19:57
Başkan Mehmet Cabbar'dan Şahmelik Mahallesi'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kırsal mahallelere ziyaret çerçevesinde Şahmelik Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle muhtarı İsrafil Çal ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Cabbar, mahalledeki esnaflarla sohbet ettikten sonra okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Son olarak Ömer-Tuğba Özkara çiftinin evine misafir olan Başkan Mehmet Cabbar, “Bizleri güler yüzü ve sıcak muhabbetleriyle karşılayan Şahmelik Mahallemizin değerli sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdiğimiz mahalle sakinlerimizin de çalışmalarımızdan memnun olduğunu gördük ve bundan sonra yapacağımız hizmetleri anlattık. Her şeyin en iyisine layık olan Şahmelik Mahallemiz için hizmet ve projelerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Mahalle Muhtarı İsrafil Çal da Başkan Mehmet Cabbar’a mahalle sakinleri adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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İHA

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