Başkan Mehmet Yalçın Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi, Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun dedi.

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  • 27.10.2023 09:49
  • Güncelleme: 27.10.2023 09:49
Başkan Mehmet Yalçın Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi, Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" dedi.

Mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü, milletçe büyük bir heyecan, coşku ve onurla kutluyoruz.” diyen Başkan Yalçın, “Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı, tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet; yedi düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna verilen destansı mücadelenin adı, hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışı ve küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olmuştur. Bu simge, 100 yaşına ulaştığı bugün de bile aynı kararlılık ve azimle milletin cesur ve dik duruşunun sürmesinin nüvesi olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, mesajının şöyle sürdürdü:

“Sanayicisinden çiftçisine, işçisinden doktoruna kadar her ferdiyle devletimizin bekası, milletimizin refahı için her yerde ve her koşulda çalışmaya devam edeceğiz. Çalışarak, üreterek, dünyanın dört bir yanına ürettiklerini ihraç ederek, gelişmiş ülkeler ile her alanda yarışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya, ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha mutlu kılmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin, sanayicilerimizin ve hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin nice 100 yıllara ulaşmasını diliyorum.”

İHA

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