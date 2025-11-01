Başkan Melekoğlu, 'Kayseri' yazamayan CHP'lilere tepki gösterdi

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Turan Arık’ın Milletvekili Ayşe Böhürler hakkında ‘ithal vekil’ söylemine karşı açıklamalarda bulundu. Başkan Melekoğlu, Kayseri’nin hizmetine omuz veren vekilimiz Sayın Ayşe Böhürler'e yönelik bu seviyesiz açıklamaları reddediyoruz. CHP Melikgazi İlçe Başkanı’nın, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler hakkında kullandığı “ithal vekil” ifadesi, siyasetin üslubuna yakışmayan, Kayseri’nin birikimine ve emeğine saygısız bir söylemdir. AK Parti Kayseri milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler, göreve geldikleri ilk günden itibaren şehrimizin her alandaki yatırımlarına, projelerine ve sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlamaktadır. Bugün Kayseri’de devam eden birçok yatırım, merkez ile yerel teşkilatlarımız arasındaki güçlü iletişimin ve koordinasyonun bir sonucudur. Sayın Ayşe Böhürler başta olmak üzere, tüm milletvekillerimiz; Kayseri’nin taleplerini Ankara’da en yüksek düzeyde dile getirmekte, bakanlıklar nezdinde çözüm süreçlerini yakından takip etmekte, şehrin her köşesinde vatandaşlarımızla birebir temas kurarak sorunlara çözüm üretmektedir. Kayseri’nin yatırımlarına omuz veren, emek ortaya koyan hiçbir milletvekilimize karşı, sırf siyasi rant uğruna yapılan bu tahkir edici açıklamalar asla kabul edilemez. Biz AK Parti teşkilatları olarak; Kayseri’nin kalkınması için çalışan tüm milletvekillerimizin arkasındayız. Birlik ve dayanışma içinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri’nin her meselesinde çözüm arayan, emek veren, gayret gösteren kadrolarımızla gurur duyuyoruz. Siyaset, şehre değer katmak, millete hizmet etmek ve geleceğe eser bırakmak içindir. Biz bu anlayıştan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Kısır ve üslupsuz polemiklerle değil, icraatlarımızla konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.