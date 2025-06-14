Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yengesi defnedildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçı'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın vefat eden eşi Naciye Büyükkılıç kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın eşi Naciye Büyükkılıç (88) vefat etti. Naciye Büyükkılıç’ın cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükkılıç'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Naciye Büyükkılıç’ın cenazesi Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.