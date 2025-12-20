Başkan Metin, '32 işletmede denetim yapıldı, 13 tebligat düzenlendi'

  • Haberler
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 32 işletmede denetim yapılmış, mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere 13 tebligat düzenlenmiştir' dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, gıda denetimlerinin sürdüğünü bildirdi. Bugüne kadar 32 işletmede denetim yapıldığını, mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere 13 tebligat düzenlendiğini belirten Metin, “Halk sağlığını önceleyen anlayışımızla ilçemiz genelinde gıda üretimi, imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 32 işletmede denetim yapılmış, mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere 13 tebligat düzenlenmiştir. Amacımız ceza kesmek değil; hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda kurallara uyan, titizlikle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; eksiklikleri bulunan işletmelerin de en kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Bünyan’da halk sağlığını riske atacak hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

