Başkan Metin, anjiyo oldu

Anjiyografi ve stent operasyonu geçiren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'Bu süreçte yanımda olan, desteğini ve duasını esirgemeyen başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma, akrabalarıma ve hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim' dedi.

Başkan Metin, anjiyo oldu

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, anjiyografi ve stent operasyonu geçirdi. Gerçekleştirilen işlemin ardından açıklamada bulunan Başkan Metin, “Yaptırmış olduğum tetkikler sonucunda tespit edilen tıkalı damarıma, başarılı bir anjiyografi ve stent işlemi uygulanarak sağlığıma kavuşmamı sağlayan Erciyes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar’a, Kalp Damar Cerrahisi alanında büyük bir titizlikle müdahaleyi gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Doğan hocama ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ederim. Teşhis sürecinde dikkatli yaklaşımı ve yönlendirmeleriyle zamanında müdahale edilmesini sağlayan Kayseri Acıbadem Hastanesi’nden kıymetli hocamız Ömer Akbeyaz’a, hastane yönetimine ve tüm sağlık ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte yanımda olan, desteğini ve duasını esirgemeyen başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma, akrabalarıma ve hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim.
Sağlık, hayatımızdaki en kıymetli nimetlerden biridir. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Metin’i hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileterek; “Bünyan Belediye Başkanımız, kıymetli ağabeyim Selahattin Metin’i geçirmiş olduğu anjiyografi operasyonundan dolayı ziyaret ettim. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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