Başkan Metin Bünyan'a müjdeyi verdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Metin, “Önceki dönem Millî Savunma Bakanımız, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçemizin ihtiyaç ve taleplerini kendilerine ilettik. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.04.2025 tarihinde verilen ilaçlama makinesi ve 22.04.2025 tarihinde verilen çöp kamyonu yerine lastikli ekskavatör tahsis edilecektir. İLBANK A.Ş. tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları için 5.000.000 TL hibe sağlanacaktır. İLBANK A.Ş. tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Mart 2026 tarihinde 7.000.000 TL hibe verilecektir. Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2026 yılı içerisinde yol ve parke taşı çalışmaları için 5.000.000 TL hibe sağlanacaktır. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere; her zaman yanımızda olan Cumhur İttifakımızın kıymetli isimleri Sayın Hulusi Akar’a, Sayın Baki Ersoy’a, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Fatih Turan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gücümüz yettiğince Bünyanımız için çalışmaya, hemşehrilerimizin taleplerini takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.