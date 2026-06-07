Başkan Metin 'Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz'

Bünyan Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Kamp ve Karavan Buluşması düzenlendi. 5-6-7 Haziran tarihlerinde devam eden etkinlik sebebiyle çevre il ve ilçelerden ilçeye birçok ziyaretçi akın etti. Kamp ve karavan tutkunlarını bir araya getiren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında açık hava sineması, yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Pınarbaşı Mesire Alanımızda misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan’ı kamp-karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan’ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kamp ve Karavan Buluşması, hafta sonu boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.