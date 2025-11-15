Başkan Metin, Bünyanlıların derdini dinledi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında, “Derdin Derdimiz, Sohbet” temalı programların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Karahıdır Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelindi. Programa, MHP İlçe Başkanı Mustafa Göktaş, MHP İl Başkan Yardımcısı Hakan Tunçtan, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Öztürk ve MHP KAÇEP İlçe Başkanı Nagehan Altun katıldı.

Başkan Metin, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında, “Derdin Derdimiz, Sohbet” temalı programlarımızı sürdürüyoruz. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinledik, ülkemizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önemine vurgu yaptık.Her mahallemizde olduğu gibi, Karahıdır Mahallemizde de birlik, huzur ve dayanışma içinde güçlü bir Bünyan için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’mizin geleceği için omuz omuza, gönül gönüle hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.