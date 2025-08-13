Başkan Metin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cem Evinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde inşası devam eden Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi projesini yerinde inceledi. Ziyarete Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, Belçika Türk Federasyonu Hausden-Zolder Ülkü Ocakları Kadın Kolları Başkanı İmran Gülener, Nevşehir Hacı Bektaş Başkan Vekili Ümit Aysu da katıldı.

Ziyarette Hacı Bektaş ilçesinde hayata geçirilen projeler yerinde incelendi. Heyet Arıcı Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “MHP Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in talimatları doğrultusunda Hacı Bektaş ilçemizde hayata geçirdiğimiz çalışmalar, Arıcı Baba Türbesi ile inşası devam eden Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi projemizi yerinde inceleyerek istişarelerde bulunduk.

Kıymetli destekleri ve katkıları için tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi.