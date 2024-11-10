Başkan Metin'den 10 Kasım hediyesi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapmış oldukları 'Neşeli Okul Yolum Projesi' çerçevesinde Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin Damla Gönüllüleri Derneği üyelerine 10 Kasım programı dahilinde Ankara gezisi hediye etti.

Başkan Metin'den 10 Kasım hediyesi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yapmış oldukları ’Neşeli Okul Yolum Projesi’ çerçevesinde Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Damla Gönüllüleri Derneği üyelerine 10 Kasım programı dahilinde Ankara gezisi hediye etti.

Okulların yol ve duvarlarına renklendirme çalışması yaparak öğrencilerin sevinç kaynağı olan gönüller topluluğuna Başkan Selahattin Metin’den jest geldi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla ilçeye yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Başkan Selahattin Metin, düzenlenen program ile gönüllü arkadaşları Ankara’ya gönderdi. Düzenlenen programda Anıtkabir, Ulucanlar Cezaevi, 2. Meclis Binası, Deniz Dünyası gezildi.

Program dahilinde açıklama yapan Başkan Selahattin Metin; "Gönüllü arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, planlanan projelerimizde kolaylıklar diliyorum" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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