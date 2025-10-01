Başkan Metin'den Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Erva sporcularına hediye

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ile birlikte Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Erva Spor Kulübüne ziyarette bulunarak hediye takdim etti. Başkan Metin: “Öğrencilerimiz ve kıymetli hocalarımızla bir araya gelerek bu mutluluğu paylaştık. Gençlerimizin her daim yanında olmaya, onların sporla, ahlakla ve disiplinle yetişmelerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.