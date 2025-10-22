Başkan Metin duyurdu: Konak projesi ihaleden geçti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Konak Projesi ihalesinin müjdesini vererek 27 milyon lira ile hayata geçirileceğini duyurdu. Başkan Metin, “Müjde. İlçemizin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak Konak Projemiz ihaleden geçti. 27 milyon lira bütçeyle hayata geçireceğimiz bu proje, Bünyan’ımıza yakışır, modern ve estetik bir yaşam alanı olacak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projemizin Bünyan’a hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün daha güçlü, daha yaşanabilir bir Bünyan için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.