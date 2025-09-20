  • Haberler
  • Başkan Metin, 'İğdecik'te yürütülen çevreyolu çalışmalarıyla köy içindeki darlık sorununu ortadan kaldırıyoruz'

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İğdecik Mahallesi'nde yürütülen Çevreyolu çalışmalarıyla Pirahmet ve Koyunabdal'a gidecek araçların yeni yolu kullanarak daha rahat ulaşım sağlayabileceğini söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İğdecik’te yürütülen Çevreyolu çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Metin böylece Pirahmet ve Koyunabdal’a gidecek araçların yeni yolu kullanarak daha rahat ulaşım sağlayabileceğini belirtti.
Metin, “İğdecik Mahallemizde yürütülen çevreyolu çalışmalarıyla köy içindeki darlık sorununu ortadan kaldırıyoruz. Böylece Pirahmet ve Koyunabdal’a gidecek araçlar yeni yolu kullanarak daha rahat ulaşım sağlayabilecek.  Ayrıca mahalle mezarlığımızın duvar tadilatı da tamamlandı.Muhtarımızın davetiyle düzenlenen yemeğe katılarak hemşehrilerimizle bir araya geldik, yapılan ve yapılacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk.  İlçemize ve mahallelerimize değer katacak her hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

