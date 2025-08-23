Başkan Metin'in oğlu dünya evine girdi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in oğlu Batuhan ile Suhan Su, Burak At Çiftliği'nde düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi.

Başkan Metin'in oğlu dünya evine girdi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in oğlu Batuhan Metin, Suhan Su ile dünya evine girdi. Burak At Çiftliği’nde düzenlenen düğünde, çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken evlilik cüzdanını ise AK Parti Gernel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, geline teslim etti.

Gelin ve damadın şahitliğini  AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir,  AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KTO Başkanı Ömer Gülsoy,  Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın yaparken şahitler, genç çifte mutluluklar diledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sigorta için önce güvenlik: Kayseri'deki işletmelere yangın uyarısı
Sigorta için önce güvenlik: Kayseri'deki işletmelere yangın uyarısı
Tesbih Ustası Alemdar, 'Tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz'
Tesbih Ustası Alemdar, “Tesbihlere elimizde tek tek işleme yapıyoruz”
Kayseri'de yapılacak planlı elektrik kesintileri (23 Ağustos)
Kayseri’de yapılacak planlı elektrik kesintileri (23 Ağustos)
Kayseri'de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı
Kayseri’de doğa şaşırttı: Elma ağaçları ağustos ortasında yeniden çiçek açtı
Sahte diploma satışı devam ediyor
Sahte diploma satışı devam ediyor
Sahte sucuk nasıl anlaşılır?
Sahte sucuk nasıl anlaşılır?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!