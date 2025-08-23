Başkan Metin'in oğlu dünya evine girdi
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in oğlu Batuhan ile Suhan Su, Burak At Çiftliği'nde düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi.
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in oğlu Batuhan Metin, Suhan Su ile dünya evine girdi. Burak At Çiftliği’nde düzenlenen düğünde, çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken evlilik cüzdanını ise AK Parti Gernel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, geline teslim etti.
Gelin ve damadın şahitliğini AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın yaparken şahitler, genç çifte mutluluklar diledi.