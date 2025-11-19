Başkan Metin: 'Türkiye'nin geleceği için gönül gönüle hizmete devam edeceğiz'

  • Haberler
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı tarafından hayata geçirilen 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri kapsamında Ağcalı Mahallelisi ile bir araya geldi. Başkan Metin: 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önemine vurgu yaptık. Bünyan için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'mizin geleceği için omuz omuza, gönül gönüle hizmete devam edeceğiz' dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı tarafından hayata geçirilen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında Ağcalı Mahallesi ile bir araya geldi. Başkan Metin: MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri kapsamında, “Derdin Derdimiz, Sohbet” temalı programlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, MHP İl Başkan Başdanışmanımız Mustafa Çağrı Dilekmen, MHP İlçe Başkanımız Mustafa Göktaş, Belediye Meclis Üyemiz Ramazan Öztürk ile birlikte Ağcalı Mahallemizde misafir olduk. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinledik, ülkemizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önemine vurgu yaptık. Her mahallemizde olduğu gibi, Ağcalı Mahallemizde de birlik, huzur ve dayanışma içinde güçlü bir Bünyan için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’mizin geleceği için omuz omuza, gönül gönüle hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

