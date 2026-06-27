Başkan Metin, Tuzhisar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaret kapsamında mahallede yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçenin tüm mahallelerine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Vatandaşlarla gerçekleştirilen istişarelerde mahalleye ilişkin ihtiyaçlar ve beklentiler de ele alındı.

Mahalle ziyaretlerinin vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurulmasına katkı sağladığını ifade eden Başkan Metin, belediye olarak ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Selahattin Metin, "Tuzhisar Mahallemizi Belediye Başkan Yardımcımız Egemen Ulusoy ile birlikte ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Devam eden ve planladığımız projeler hakkında bilgi verirken, vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinledik. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

(RHA)