  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Metin, Tuzhisar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Metin, Tuzhisar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy ile birlikte Tuzhisar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Metin, Tuzhisar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaret kapsamında mahallede yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçenin tüm mahallelerine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Vatandaşlarla gerçekleştirilen istişarelerde mahalleye ilişkin ihtiyaçlar ve beklentiler de ele alındı.
Mahalle ziyaretlerinin vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurulmasına katkı sağladığını ifade eden Başkan Metin, belediye olarak ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Selahattin Metin, "Tuzhisar Mahallemizi Belediye Başkan Yardımcımız Egemen Ulusoy ile birlikte ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Devam eden ve planladığımız projeler hakkında bilgi verirken, vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinledik. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Venezuela için Türkiye'den askeri nakliye uçakları yola çıktı
Venezuela için Türkiye’den askeri nakliye uçakları yola çıktı
SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye'de ittifaklar kaçınılmaz
SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye’de ittifaklar kaçınılmaz
Başkan Altun'dan Kayseri Şeker yönetimine 'lüks makam aracı' eleştirisi
Başkan Altun’dan Kayseri Şeker yönetimine 'lüks makam aracı' eleştirisi
Kayserispor'da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor’da altyapıdan 6 isimle profesyonel sözleşme imzalandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri, en çok üniversite bulunan şehirler arasında
Kayseri, en çok üniversite bulunan şehirler arasında
Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Rum Milletvekiline sert tepki: 'FETÖ bir hareket değil, terör örgütüdür'
Cıngı’dan Avrupa Konseyi’nde Rum Milletvekiline sert tepki: “FETÖ bir hareket değil, terör örgütüdür”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!