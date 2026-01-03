  • Haberler
Başkan Metin, 'Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz'

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'Ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük bir özveriyle sahada görev yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, kar yağışı sebebiyle çalışmaların sürdüğünü ve ulaşımı güvenli hale getirdiklerini ifade etti. Metin, “ Yoğun kar yağışının ardından ilçemiz genelinde kapsamlı kar temizleme ve yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fen İşleri ve Temizlik İşleri ekiplerimiz, ilçe emniyet ve zabıta ekiplerimizin koordinasyonunda ana arterler başta olmak üzere detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. KASKİ ekiplerimizin de destek verdiği çalışmalarla birlikte, yollarımızı ve kaldırımlarımızı hemşehrilerimizin güvenli ulaşımı için daha sağlıklı ve güvenli hale getirdik. Ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük bir özveriyle sahada görev yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

