Başkan Murteza Er, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu'na Seçildi

Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen genel kurulunun ardından yapılan seçimler tamamlandı. Yapılan Genel Kurul'da Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye genelinden mimarların oy kullandığı seçimlerde Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, aldığı 528 oyla Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu sonuçla birlikte Kayseri Şubesi tarihinde ilk kez bir isim, Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alma hakkı kazandı.

Öte yandan, oda mevzuatı gereği iki görevin aynı anda yürütülememesi nedeniyle Murtaza Er’in önümüzdeki günlerde Kayseri Şube Başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

