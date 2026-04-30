Başkan Navruz, '1 Mayıs'ta emeğin hak ettiği değeri görmesi barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacaktır'

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, dünya çapında işçi ve emekçilerin haklarını, çalışma koşullarını iyileştirme taleplerini savundukları, birlik ve dayanışma içinde kutladıkları resmi bayramdır. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs’ta emeğin hak ettiği değeri görmesi için barışın, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanını hakim olması gerektiğini belirten HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Navruz, “Emeğin hakkını savunmak için omuz omuza yürüdüğümüz 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki teşkilat mensuplarımızın, Dünyanın dört bir yanında savaşa, soykırıma, zulme ve sömürüye rağmen haklarından vazgeçmeyen tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bugün 1 Mayıs’ta emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacaktır. Bizler bugün; savaşa, zulme, sömürüye ve adaletsizliğe karşı ses yükseltmek; birlik, mücadele ve dayanışma irademizi haykırmak için bir aradayız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şiddetin, terörün, savaşın ve her türlü çatışma ortamının karşısında, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik zeminde güçlenen Terörsüz Bir Türkiye’nin yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Ücrette adalet, vergide hakkaniyet, işte güvence ve sosyal adalet için meydanlardayız. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, refahın adil paylaşılmasını istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden yapılandırılmasını; aile yükümlülüklerini dikkate alan adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Sendikal Hak ve İş Güvencesi emeğin güvencesidir; emeğin güvencesi için teşkilatımızla birlikte alanlardayız.

Sendikal hakların güçlendirilmesini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını ve sendikalı işyerlerinin teşvik edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi yetki tespit sürecinin hızlı, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını; tüm çalışanlar için güçlü ve etkin bir iş güvencesi sisteminin kurulmasını talep ediyoruz. İşe iade davalarının ivedilikle sonuçlanmasını, çalışma hayatındaki uyuşmazlıklarda işçi haklarını esas alan etkili bir çözüm mekanizmasının oluşturulmasını istiyoruz. Haksız yere işinden edilen emekçilerin işlerine dönmesi için yürütülen haklı sendikal mücadeleyi selamlıyor; grevde, direnişte ve hak mücadelesinde olan tüm sendikalarımızı ve emekçilerimizi desteklediğimizi ifade ediyoruz. HAK-İŞ olarak biz; daha fazla dayanışma, daha çok refah, güvenceli istihdam, güçlü sosyal güvenlik, sağlam iş güvencesi ve gerçek bir sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri örgütlü mücadelenin çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.



HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, savaşın ve zulmün durması için çağrıda bulunarak, “Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan saldırıları kınıyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir. Okullarda meydana gelen bu saldırıların tekrar yaşanmaması için sorunun tüm tarafların iş birliğiyle kalıcı bir biçimde çözülmesini istiyoruz. 1 Mayıs’ta HAK-İŞ olarak bütün dünyaya sesleniyoruz: Savaşa hayır, zulme hayır, soykırıma hayır!

HAK-İŞ olarak, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanındayız. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere; Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Ukrayna’da Lübnan’da, İran’da ve Sudan’da emekçilerin ve masum insanların temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı; ağır insan hakları ihlallerinin, zorla yerinden edilmelerin, saldırı ve soykırımların yaşandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün savaşların, darbelerin, işgallerin ve insanlık dramlarının derinleştiği her yerde, en ağır bedeli emekçiler ve savunmasız halklar ödemektedir. İnsan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukuk açıkça ihlal edilmektedir. Bölgesel barışı tehdit eden işgal, müdahale ve saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; uluslararası toplumu sivillerin korunması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, savaş suçlarının cezalandırılması ve kalıcı barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. İnsani, vicdani ve küresel bir dayanışma hareketi olan SUMUD Filosu’na selam olsun.

HAK-İŞ Konfederasyonumuz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından 100’ü aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının ve 100’ü aşkın geminin yer aldığı Küresel SUMUD Filosu ile Gazze için yola çıkan aktivistleri, insani yardımları ulaştıranları, zulme karşı direnenleri ve Filistin’in özgürlüğü için mücadele edenleri dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Küresel SUMUD Filosuna katılan başta HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin olmak üzere, bu küresel vicdan seferberliği için yola çıkan tüm aktivistlere selam olsun. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla yad ediyor; yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.