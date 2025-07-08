Başkan Navruz, 'Bugün alanlarda aziz şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz'

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 2 gün boyunca 81 ilde eş zamanlı olarak şehitleri anma programı gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, “Bilindiği üzere, HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu olarak, bu hafta öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapılması, üyelerimizin kollarına siyah kurdele takılması, yemekhanede bulunan uygun işyerlerinde yemek yememe yönünde kararlar alınmıştır. Bizler HAK-İŞ’li emekçiler olarak; Bugün alanlarda aziz şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca 81 ilde şehitlerimizi anma programı gerçekleştireceğiz. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde meydana gelen elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, aziz şehitlerimizin rahmetle anıyor, yakınlarına, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan şehit haberlerinin ardından aziz şehitlerimizi anıyor, aileleri ile dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA ATILAN TARİHİ ADIMI VE OLUMLU GELİŞMELERİ DESTEKLİYORUZ’

Başkan Navruz, terörsüz Türkiye için atılan adımları desteklediklerini belirterek, “HAK-İŞ olarak, ülkemizin ve milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü için geçmişten bu yana her türlü örgütlere karşı verilen onurlu mücadeleyi desteklediğimizi ve şehitlerimizi unutmadığımızı ifade ediyoruz. Ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye’nin yanında yer almaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. 81 ilde kamuda örgütlü olduğumuz işyerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okuyacak ve Şehitlerimizin aziz ruhları için Kur’an-ı Kerim Tilavetleri gerçekleştireceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başta ülkemizin bekası için mücadele ederken şehit olan kahraman askerlerimiz olmak üzere, ülkemizin bir yanında orman yangınları ile mücadele ederken şehit olan orman emekçisi kardeşlerimiz, iş kazalarında ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçilerimize yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.