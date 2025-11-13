Başkan Navruz, 'Kayseri'den yükselen bir değerin, üst kademelerde bizleri temsil etmesi nedeniyle gururlu ve mutluyuz'

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Genel Başkan Vekili Halil Özdemir getirildi. HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Genel Başkan Vekili Halil Özdemir’in, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayarak, “Uzun yıllar sendikamızın çeşitli kademelerinde özveriyle görev yapan; samimiyeti, güler yüzü ve işçi dostu tarafıyla gönüllerde yer edinen; sendikal mücadeleye ömrünü adamış, şehrimizin sendikal camiadaki gururu Genel Başkan Vekilimiz Sayın Halil Özdemir’in, sendikamızdaki görevinin yanında Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın tensipleriyle, konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Kendisinin bu görevi de layıkıyla sürdüreceğine inancımız tamdır. Şehrimizden yükselen bir değerin üst kademelerde bizleri temsil etmesi nedeniyle gururlu ve mutluyuz. Sayın Genel Başkan Vekilimiz Halil Özdemir’e, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve Kayseri teşkilatımız adına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.