Başkan Navruz mazbatasını aldı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda güven tazeleyen mevcut başkan Yavuz Navruz, mazbatasını aldı.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin 10’uncu olağan genel kurulunda mevcut başkan Yavuz Navruz, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Başkan Nevuz, Kocasinan İlçe Seçim Müdürü Mustafa Tan’dan mazbatasını aldı. Başkan Navruz’a Başkan Yardımcıları Bekir Bilgiç ve Ahmet Güneş ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri de eşlik etti.
