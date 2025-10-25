Başkan Nurettin Açıkalın: “Haksızlığa uğramak istemiyoruz”

  • Haberler
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz' dedi.

Kayserispor dün Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti ancak skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın maçın ardından açıklama yaptı. Açıkalın, “Karagümrük maçında verilmeyen golümüzden; aleyhimize çalınan, lehimize çalınmayan ve verilemeyen kırmızı kartlardan tutun; tüm kararları aleyhimize verme isteği içerisinde bulunan bir hakem kadrosu ile karşı karşıya kaldık. Burdan MHK başta olmak üzere tüm TFF yetkililerine sesleniyorum. Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz. Bir Anadolu Kulübü ve Kayserispor camiası olarak zor şartlar altında mücadele ederken, emeğimizin göz göre göre zayi edilmesine de müsade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kayserispor şanlı mazisi ve onurlu duruşu ile hiçbir zaman mazeretlerin arkasına saklanan bir kulüp olmamıştır. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum ki; hiçbir zulme ve çirkinliğe, şanlı tarihi boyunca boyun eğmemiştir ve sonucu ne olursa olsun eğmeyecektir.
Sadece bu maç özelinde değil, lig maratonu boyunca hak ve menfaatlerimizin gasp edilmemesi konusunda tüm yetkilileri ciddi bir şekilde göreve davet ediyorum.

Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tüm futbol kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

