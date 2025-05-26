Başkan Nurettin Açıkalın: Kayserispor'un geri dönüşü takdire şayandı

Kayserispor, Süper Ligin 37’nci haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Başkanı Nuretin Açıkalın maçın ardından stadyum çıkışı açıklamalarda bulundu. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “İçeride yenilemezlik serisini sürdürdük. Her maça galibiyet için çıktık, bugün de buradan bir puan alarak bu sezonu evimizdeki son maçı oynadık. Kayserispor'un geri dönüşü takdire şayandı. Özellikle son haftalarda. Önümüzdeki hafta artık Samsun'a deplasmana gidiyoruz. Ligin son maçı, onu da layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz. Önümüzdeki sezon çalışmalarında da başlamıştık. Teknik heyetimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. İzlediğimiz oyuncular var. Gerek yurt içinde yurt dışında hala izlemekte olduğumuz oyuncular var. Bunlar netleştikçe zamanı geldikçe kamuoyuna ve sizlerle paylaşacağız. Tabii ki giden, gidecek olan, iç transferi yapacak olduğumuz oyuncularımız da var” açıklamasında bulundu.

“PANKART SORUNU YAŞANMADI”

Maçtan önce açılmak istenen bir pankart nedeniyle sorun yaşanıp yaşanmamasının sorulması üzerine Başkan Açıkalın, “Benim gördüğüm bir şey olmadı. Maça erken de geldim. Böyle bir şey de görmedim” cevabını verdi.

TRANSFER KOMİTESİNİN BAŞINDA MUHAMMED TÜRKMEN VAR”

Transferi sadece Sportif Direktör Muhammed Türkmen’in mi yaptığının sorulması üzerine Başkan Nurettin Açıkalın, “Transfer konusunda da bir ekibimiz var. Muhammet Türkmen de başında. İzlediği değerli bulduğu oyuncuları getiriyor. Yöneticimizle paylaşıyor. Bunları değerlendiriyoruz. Her oyuncuyu alabilecek durumumuz yok. İsmi var diye takımda mali kriz oluşturmak istemiyoruz. Dikkatli ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Sıkıntılı süreçler. Ülkemizde transfer başarısı sanırım yüzde 30’un üzerinde değil. O yüzden böyle bir düşük bir oranda inceleyip dokumamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

“HOCAMIZA TALİPLER ÇIKMASI DOĞAL AMA KENDİSİ BURADA”

Teknik Direktör Sergej Jakirovic’in isminin transfer söylentilerine karıştırığının sorulması üzerine Açıkalın, “Hocamızın burada bir başarısı var. Tabii ki diğer kulüpler de ister. Kendisine talip olmasından doğal bir şey yoktur. Ama bizim hocamızla 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisi önemli bir değer. Bu şehir için bu ülke futbolu için kısa zamanda önemli şeyler yaptı. Bizim bir yıllık sözleşmemiz var. Ben uzun yıllar Kayserispor'a hizmet etmesini isterim. Gökhan Sazdağı için de şuan gelen teklif yok” yanıtını verdi.