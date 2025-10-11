Başkan Nurettin Açıkalın: Kayserispor zor günlerin takımıdır

Kayserispor Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapıyor. Kampın 3’üncü gününde Antalya’ya gelen Başkan Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu. Başkan Açıkalın, “Trabzonspor maçının ardından milli maç nedeniyle lige verilen arayı verimli geçirmek adına başladığımız kampın 3’üncü gününü geçiriyoruz. Bunun takımımız adına çok verimli olacağını düşünüyorum. Yeni hocamız geldi. Seyahat sürecinin uzaması nedeniyle akşam antrenmanına yetişemedi. Yarından itibaren takımla olacak. Umarım hocamız başarılı olur. Kayserispor da hak ettiği yerlere gelir. Geçen sezondan tecrübe ettiğimiz bir sistem var. O da Kayserispor’a faydalı oldu. Onun devamı olan bir ekolle anlaşmak istedik. Kayserispor zorlu bir süreçten geçiyor. Hak etmediği yerlerde olduğunu düşünüyoruz. Ligin geride kalanında galibiyeti son anda kaçırdığımız maçlar oldu. Kayserispor zor günlerin takımıdır. Genlerinde başarı vardır. Zorluk vardır. Bu zorluğu birlik, beraberlikle aşacağımıza inanıyorum. Yönetimimizde olmadığını belirten şahısla ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Ben bu takımın yöneticiliğini yaparım, başkanlığını yaptım. Bununla da şeref duyuyorum. Çocuklarım da duyacak. İçinde art niyet aramak istemiyorum. O yönetim de mutlaka Kayserispor için çaba sarf etmiştir” diye konuştu.

“TRANSFER YASAĞINA KONU BORCU BİR AN ÖNCE ÖDEMEMİZDE FAYDA VAR”

Markus Gisdol’un ayrılışının sorulması üzerine Başkan Açıkalın, “Markus Gisdol’un sözleşmesi açıktı. Dört maçlık tazminatı vardı. Biz de o tazminatını ödedik ve sözleşmemizi fesh ettik” yanıtını verdi. Açıkalın Lung ile ilgili olarak soru üzerine ise, “Lung nedeniyle gelen transfer yasağı ile ilgili konuşan Başkan Nurettin Açıkalın, “Bir an önce ödememizde fayda var. Görüşmelerimize başlayacağız. Son dakikaya bırakınca başka sonuçlar çıkabiliyor. Ama öncesinde önlem alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum” cevabını verdi.

“3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Kayserispor’un milli maç nedeniyle verilen aradan sonra Samsunspor ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Başkan Açıkalın, “ Samsunspor bu ligin güçlü takımlarından biri. Yenilmez diye de bir şey yok. Zor diye de bir şey yok. Biz bu zorlukları çok defa atlattık. Yine atlatırız. Umarım teknik heyetimiz ve futbolcularımız gerekli birlik ve beraberliği sağlar. Ve Samsunspor maçı da bir başlangıç olur. Bu başlangıcın da devamı gelir. Evet 3 puana çok ihtiyacımız var. Tabloda da moral motivasyon olarak da ihtiyacımız var. Kazanma alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. Trabzonspor maçının ilk yarısındaki oyunumuz da gösterdi ki biz kötü bir takım değiliz. Gerekli taktik ve tekniği oyuncularımıza yansıttığımızda direkten dönen topumuz vardı. Çok iyi de bir kalecileri vardı” ifadelerini kullandı.