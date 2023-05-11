Başkan Odakır: 'Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, 'Her ne yaparsak yapalım annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar bizim en kıymetlilerimizdendir, başımızın üstlerinde yerleri vardır. Bu vesileyle günlerini kutluyor, ellerinden öpüyorum' dedi.

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  • 11.05.2023 11:57
  • Güncelleme: 12.05.2023 10:50
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Başkan Odakır: 'Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Her ne yaparsak yapalım annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar bizim en kıymetlilerimizdendir, başımızın üstlerinde yerleri vardır. Bu vesileyle günlerini kutluyor, ellerinden öpüyorum” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Anneler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, annelerin haklarının ödenemeyeceğini vurguladı. Başkan Odakır, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu pazar Anneler Günü. Elbette annelerimizi sadece bu özel günde hatırlamıyoruz. Annelerimizi daima hatırımızda tutmalıyız. Annelerimiz vazgeçilmezimizdir. Kültürümüzde, geleneğimizde, dinimizde annelerimize ayrı bir özen gösterilir ve önem verilir. Huzurun, güvenin, fedakârlığın, çalışkanlığın, vefakarlığın birer göstergesidir annelik. Bu bakımdan her ne yaparsak yapalım annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar bizim en kıymetlilerimizdendir, başımızın üstlerinde yerleri vardır. Bizleri karnında taşıyan, büyütüp besleyen, vicdan timsali şahsiyetlerimizdir annelerimiz. Yeri gelir düşmana karşı koyar, yeri gelir emeğiyle çalışıp evini geçindirir. Anneler Günü vesilesiyle annelerimize yönelik tutum ve davranışlarımızı, iletişim biçimlerimizi bir kez daha gözden geçirelim. Onların gönlünü hoş tutalım, saygıda kusur etmeyelim. Bu vesileyle bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerini diliyorum. Ahirete irtihal eden annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

İHA

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