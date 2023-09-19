Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, 'Bu topraklara 'vatan' diyebiliyor, huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak eğer aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 15:15
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:15
Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Bu topraklara ’vatan’ diyebiliyor, huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak eğer aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazilik’ unvanı ve ‘Mareşallik’ rütbesinin verilişinin 102. yıl dönümünde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla KESOB Başkanı Şeyhi Odakır bir açıklama yaptı. Başkan Odakır açıklamasında; Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına düşkün olduğuna vurgu yaparak, bu uğurda Türk milletinin canlarını seve seve verdiklerini halen de vermeye hazır olduklarını hatırlattı. Başkan Odakır, “Türk milleti tarih sahnesinde hep var olmuştur. Bağımsızlık denince, vatan denince akla ilk Türk milleti gelir. Nice kahramanlık destanı da bu uğurda yazılmıştır. Yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulayan, bizlere bir vatan bırakıp emanet eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor. Bu emanete canımız pahasına sahip çıkmak için elimizden ne gelirse yapmalıyız, yapmak da zorundayız. Böylesi anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri’nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

DAHA FAZLA
Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'