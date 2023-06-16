Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alıp yaz tatiline başlayacak olan öğrenciler için yayımladığı mesajında, 'Geleceğimiz, öğrencilerimiz yorucu bir dönemi geride bıraktı. Hepsinin gözlerinden öpüyor, iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum' dedi.

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  • 16.06.2023 18:03
  • Güncelleme: 16.06.2023 20:54
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Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alıp yaz tatiline başlayacak olan öğrenciler için yayımladığı mesajında, “Geleceğimiz, öğrencilerimiz yorucu bir dönemi geride bıraktı. Hepsinin gözlerinden öpüyor, iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kayseri’de binlerce öğrenci karne sevinci yaşayarak yaz tatiline başlayacak. Bu çerçevede KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, karne sevinci yaşayan öğrenciler ve bir eğitim öğretim dönemini daha geride bırakan öğretmenler için bir mesaj yayımladı.

“Yeni döneme dinç bir şekilde hazırlanın”

Başkan Şeyhi Odakır mesajında, “Öncelikle bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yaz tatillerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için yorucu ve zorlu bir dönem geride kaldı. Gözbebeğimiz öğrencilerimiz karne sevinci yaşıyorlar, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Karne sonuçları ne olursa olsun, evlatlarımızın hepsi bizler için, aileler için çok kıymetlidir. Aileler olarak onlara iyi bir gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Geleceğimiz öğrencilerimiz de karne sonucu ne olursa olsun çalışmaya, emek vermeye pes etmeden devam etmelidir. Okumaya yatkınlığı olanlar eğitim öğretim kariyerine devam etmeli, sanatkâr yönü ağır basan da ilgi ve alakası ne yönde ise o kulvardan kendini geliştirmelidir. Öğrencilerimizin güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Başımızın tacı, değerli öğretmenlerimize de iyi bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Gençler, bol bol dinlenin, kitap okuyun, şehrinizi tanıyın, gezin, eğlenin. Yeni eğitim öğretim yılına kendinizi dinç bir şekilde hazırlayın. Bu vesileyle hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine de iyi bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyor, selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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