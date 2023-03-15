Başkan Odakır, Oto tamircisine 12 bin lira kaptıran depremzedeye sahip çıktı

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'ın olayın akışını anlatan detaylı açıklaması şu şekildee:

'11 Mart 2023 tarihinde “Aracını tamir etmek için depremzedenin 12 bin TL'sini alan şahıs, ortadan kayboldu” başlıklı bir haber yerel ve yaygın basın-yayın mecralarında yer almıştır. Haber içeriğinde yer alan bilgiler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberde Adıyaman’dan Kayseri’ye gelen bir depremzede kardeşimizin aracını tamir ettirmek için sanayide bir esnafa müracaat ettiği, yapılan müracaat neticesinde depremzede kardeşimizden araç tamir ücreti olarak toplam 12 bin TL alındığı, ayrıca söz konusu bedelin araç tamiri yaptırılan esnafın ortağı/çalışanı olduğu belirtilen kişi tarafından alındığı ve alınan ücretin akabinde depremzede vatandaşımızın kendisini işletmenin ortağı/çalışanı olarak takdim eden kişiye ulaşamadığı belirtilmiştir. Ayrıca aynı haberde, depremzede kardeşimize esnaf odalarının sahip çıkmadığı değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Yaşanan mağduriyetin ardından işletme sahibi ve mağdur kardeşimiz Kayseri Oto Sanatkârları Odası’na gelerek tarafımızla görüşmüştür. Mağdur, tamir bedelini gönderdiği kişiyi öncesinden tanıdığını, yaptıkları telefon görüşmesinde şahsın Kayseri’ye geleceğini ve aracın tamir edildiği işletmeye ortak olduğunu bu yüzden aracın o işletmeye getirilerek tamir edilebileceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine mağdur vatandaşımız aracını işletmeye getirerek gerekli işlemleri yaptırmıştır. Bunlar olurken mağdurun anlattığına göre mağdurdan tamir bedelini alan şahıs ve işletme sahibi işyerinde bulunmamaktadır. Aracın tamir işleri bittikten sonra mağdur aracı babasına teslim ettiğini, babasının da aracın eski parçalarının işletmeden alınmasını istediğini mağdur ifade etmektedir. Mağdur kardeşimiz işletmeden parçaları istediğinde kendisine verilmemiştir çünkü aracın hiçbir tamirinin yapılmadığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine mağdur, tamir bedelini gönderdiği ve öncesinden tanışıklığı olduğu şahsa ulaşmaya çalışır ancak ulaşamamaktadır. Bunun üzerine mağdur, işletme sahibine durumu anlatır ama esnaf da konudan haberinin olmadığını, söz konusu şahısla ortaklık kurmak amacıyla bir deneme sürecine girmeyi planladıklarını ancak bunun henüz gerçekleşmediğini, dolayısıyla yaşanan mağduriyetten ise kendisinin mesul olmadığını söylemiştir. Oda’da yapılan bu görüşme ve araştırmalar neticesinde aynı şahsın başka bir esnaftan da haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilmiştir hatta ortaklık kurulacağı düşünülen işletmeden de birtakım malzemeler alarak kayıplara karışmıştır. Şahsın ağabeyiyle yapılan telefon görüşmesinde olay anlatılmıştır, ağabey gereken ne ise yapılması gerektiğini dile getirerek kardeşinden haberinin olmadığını, yaptığı eylemleri asla doğru bulmayıp kabul etmediğini belirtmiştir. İşyeri sahibi,

şahsın Kıbrıs’ta olabileceğine yönelik duyum aldığını da dile getirmiştir. Özet olarak olayın taraflarıyla Oda’da yaptığımız görüşmeler ve araştırmalar neticesinde bu sonuçlara ulaşılmıştır. Yani bir dolandırıcılık söz konusudur. İşletme sahibi de, depremzede kardeşimiz de, bir başka esnafımız da mağdur olmuştur.

Sonuç olarak, basın-yayın mecralarında yer alan haberde yer aldığı gibi Kayseri Oto Sanatkârlar Odası’nın ya da ‘esnaf odaları’ şeklinde dile getirildiği gibi üst kuruluşumuz olan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin depremzede vatandaşımızın mağduriyetine sessiz kaldığına yönelik yaklaşım gerçekler ile bağdaşmamaktadır. Olayın meydana gelmesinin ve haberdar olunmasının hemen ardından, sanayi esnafımızın Kayseri Oto Sanatkârları Odası’na kaydı bulunmamasına rağmen yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde mağduriyetin giderilmesi için müdahil olunmuştur. Ayrıca ne insani ne de vicdanı açıdan da böyle bir mağduriyete sessiz kalınması mümkün değildir.

Kayserimizin, Kayseri’de faaliyetlerini yürüten esnaf ve sanatkârlarımızın böyle bir olayla ve mağduriyetle bir arada anılmasına elbette bizler de razı olamayız, asla kabul edemeyiz. Yaşanan olayın içeriği ve niteliği açısından adli bir vaka olduğu ortadadır.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Kayseri Oto Sanatkârları Odası olarak yaşanan mağduriyetler ve ithamlar nedeniyle üzüntü içerisindeyiz. Depremzede kardeşimiz başta olmak üzere, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında mağdurların yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Mağdur olan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu mağduriyeti kabul etmiyor ve hiçbir esnaf ve sanatkârımızın sahipsiz olmadığını özellikle vurguluyoruz. Depremzede kardeşimizin de belirttiği gibi olay artık adli mercilere taşınmıştır, süreci biz de takip edeceğiz. Esnafın yanında çalıştığını/işletmenin ortağı olduğunu söyleyen kişinin yetkili makamlarca en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyor, bu mağduriyetin en kısa sürede giderilmesini bekliyoruz'