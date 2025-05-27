Başkan Oğuz: 'Kayseri, Türkiye'nin yüz aklarından biri'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle Kayseradar Medya Sponsorluğu ile “2025’te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı” paneli gerçekleştirildi. Panelde Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Yeminli Mali Müşavir EMA YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Kutub Bağırgan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 2025 Türkiye ekonomisi beklentileri, Anadolu sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sanayi, finans ve yatırım alanındaki yeni fırsatlar ve riskler kapsamlı şekilde tartışıldı. Kayseri’nin bölgesel sanayideki kritik rolü ve kent ekonomisinin sürdürülebilir büyümedeki yeri katılımcılar tarafından özellikle vurgulandı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz: “Kayseri, Türkiye'nin yüz aklarından biridir. Kaldı ki iller bazında ihracata baktığımız zaman cari fazla veren, cari aşı iyileştiren, çok az sayıdaki nadide kentlerimizden bir tanesi, bir de 4 bin yıllık ticaret geçmişiyle beraber Türkiye'yi besleyen bir ilimizdir. Kayseri'yi büyütünce Türkiye'yi büyütüyorsun. Buradaki gelişen sektörler ve açıkçası korumaya çalıştığı üretim geleneğiyle beraber diğer illere ilham veriyor. Mesela mobilya konusunda buradaki küpeleşme Türkiye'nin açıkçası yüz aklarından bir tanesi. Kaldı ki sadece bu değil, Kayseri'nin girişimcisinin ilhamı pek çok alanda Türkiye'nin de yarın garantisidir. 1981 yılında bize NATO ya da dış güçler batarya dahi vermezken bir araya gelip kendi ordusuna nikel, kadmiyum pil hediye eden, ASPİLSAN hediye edecek kadar da milliyetçi, vatansever bir yapıları var” diye konuştu.

‘KAYSERİ’NİN SÜRATİNİ YAVAŞ BULUYORUM’

Oğuz, “şimdi geldiğim noktada ben Kayseri'nin gayretini kavim bulmakla beraber süratini yavaş buluyorum. O yüzden Kayseri'nin yeni dünya düzeni içerisinde mutlaka Kayseri 2.0'ı üretmek durumundadır. Daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakmalıdır. Dünü geride bırakacak olan nedir? Kendi başına hareketleridir. Ortaksızlık kültürü, ortaklığı yatkın olmayan yapılarını alışkınlıkla terk etmek durumundadır. Kayseri'nin dört dörtlük stratejisi bence şu olmalıdır, bunu görüyorum bir ekonomist olarak bir de Kayseri'yi sürekli izleyen biri olarak; 1 güçlü oldu alanları korusun, mobilyadır, çelik kapıdır, 2 zayıf alanlarını güçlendirsin ki bu dijital alanda atılacak çok adımı vardır yapay zekayı, üretime katman gibi. 3 terk etmesi gerekli alanları terk etmelidir. Bu da geleneksel olarak hantal eski üretim kafası içindekiler. 4 kendinde olmayanı da icat etmelidir. Şu anda dünya yeni uzay teknolojisinden robotik teknolojiye giderken Kayseri buna yabancı kalamaz. Bunu yaptığın zaman Kayseri eskiden de büyüktü, yine büyük olur, yarın da büyük olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.