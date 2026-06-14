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  • Başkan Okandan, 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Başkan Okandan, 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Kayserimizin dünyanın her yerinde isminin zikredilmesi, kendi kabiliyetlerini ortaya koyması en büyük artımız. Burada değerli hemşerilerimizle bir araya geldik, gayet güzel bir ortam oldu. İnşallah bugünlerde birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz' dedi.

Başkan Okandan, 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Başkan Okandan, “Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Kayserimizin dünyanın her yerinde isminin zikredilmesi, kendi kabiliyetlerini ortaya koyması en büyük artımız. Burada değerli hemşerilerimizle bir araya geldik, gayet güzel bir ortam oldu. İnşallah bugünlerde birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz” dedi. 

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. 

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Öncelikli olarak federasyon başkanımız Muhammed Ali Temel’e, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Kayseri Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, birbirinden değerli dostlarımız buradalar. Kayserimizin dünyanın her yerinde isminin zikredilmesi, kendi kabiliyetlerini ortaya koyması en büyük artımız. Burada değerli hemşerilerimizle bir araya geldik, gayet güzel bir ortam oldu. İnşallah bugünlerde birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın örneğini görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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