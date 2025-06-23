Başkan Okandan: 'Bu kamp, hem istişare hem de motivasyon açısından çok kıymetli'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ‘İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı’ programı düzenlendi. Program, 22-24 Haziran tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriliyor.

AK Parti teşkilatların istişare ve koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan programa, Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katılım sağladı.

Kampın ilk gününde AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile bir araya gelen Başkan Okandan, ayrıca Orta Anadolu Bölgesi İl Başkanlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında da yer aldı.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, kampın teşkilatların ortak vizyon geliştirmesi adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Başkan Okandan, “Teşkilat Başkanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu kamp, hem istişare hem de motivasyon açısından bizler için çok kıymetli. Teşkilatımızın daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli kazanımlar elde ettik” diye konuştu.