Başkan Okandan: 'ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 11-12 Nisan 2025 Tarihlerinde yaşanan zirai don olayı hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Okandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilave destek ödemeleri yapılacağını belirterek, 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile yüzde 98 arasında zarar tespit edilmiştir' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 11-12 Nisan 2025 Tarihlerinde yaşanan zirai don olayı  hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Okandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilave destek ödemeleri yapılacağını belirterek, "11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don olayı sonrası; Başta Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere tüm ilçelerimizde, 12 farklı meyve ürününde (elma, kayısı, ceviz, üzüm, armut, ayva, badem, erik, kiraz, vişne, şeftali ve nektarin) Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile yüzde 98 arasında zarar tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilave destek ödemeleri yapılacaktır. Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş’a, milletvekillerimize ve tüm katkı sağlayanlara hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, desteklerin hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

